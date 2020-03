Das System kommt auf Touren - so wirkt Sport auf den Körper

Das heißt, bereits nach Minuten und Stunden tritt beim Sport ein positiver Effekt ein. Jede Minute bringt etwas. Daher ist es auch so wichtig, Sport in den Alltag zu integrieren. „Sport sollte keine Qual, sondern Bereicherung sein. Doch die Leute wissen oft nicht, welche Sportart ihnen Spaß macht. Ich empfehle jedem, eine Sportart für vier Wochen auszuprobieren. Wenn es dir dann noch immer nicht taugt , dann ist es nichts für dich. Einfach was anderes ausprobieren, jeder hat ‚seine‘ Sportart“, macht der Mediziner Mut.

Hund und Kater

Apropos Mut machen: Ein Phänomen, das jeder kennt, ist der innere Schweinehund. Wie kann man dieses Untier besiegen? „Prinzipiell ist der Mensch faul. Warum? Früher hat das Jagen und Sammeln so viel Energie gekostet, dass es in der Zeit, wo nicht gejagt wurde, sinnvoll war, Ruhe zu geben. Damit man Energie spart. Innere Faulheit haben wir also in uns drin“, sagt Fritz. Daher wichtig: Regelmäßigkeit, den richtigen Zeitpunkt für das Training finden – es gibt Morgen und Abendmenschen – und durchbeißen. Nach vier Wochen hat sich der Schalter umgelegt.

Und wenn es doch zum Muskelkater kommt?„Sie brauchen vor dem Muskelkater keine Angst haben. Beim nächsten Mal einfach Intensität rausnehmen, Sport muss nicht weh tun. Er soll Spaß machen.“