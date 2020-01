CT und MRT: Warum gibt es immer mehr Untersuchungen?

"Zu oft und zu schnell" werde bei Rückenschmerzen zu Röntgen, Computertomografie ( CT) oder Magnetresonanztomografie ( MRT) überwiesen: So steht es in einer Broschüre der jungen Initiative "Gemeinsam gut entscheiden“. Sie wird unter anderem vom Institut für Allgemeinmedizin der MedUni Graz, dem unabhängigen Forschernetzwerk Cochrane Österreich und der Donau-Uni Krems (Department für evidenzbasierte Medizin) getragen. Patientenanwalt Gerald Bachinger sprach in den Ö1-Journalen von einer "massiven Überversorgung" – und verwies auf die steigenden Untersuchungsfrequenzen.

Im KURIER–Gespräch befürchtet er einen weiteren Anstieg: Denn bisher gab es in mehreren Bundesländern eine chefärztliche Bewilligungspflicht für diese Untersuchungen. Im Zuge der Harmonisierungen für die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) fällt diese ab 1.1. weg: "Auch wenn nahezu alle Untersuchungen bewilligt wurden, war das eine gewisse Hürde." Bereits 2015 hieß es in einer Studie des Ludwig-Boltzmann-Instituts (HTA), dass Österreich bei den MRT-Untersuchungen und Geräten über dem OECD-Schnitt liegt.