MRT-Untersuchung: Warum Terminvergabe derzeit länger dauert

MRT-Wartezeiten: In Oberwart dauert es am längsten

Seit dem ersten Quartal 2019 bietet die Krages von Nord bis Süd – an den Standorten Kittsee, Oberwart und Güssing – MRT-Untersuchungen an. In Oberwart, wo das neue Gerät im Juli 2018 in Betrieb ging, wurden bisher 4.500 Untersuchungen durchgeführt. In Güssing waren es laut Krages in einem ähnlichen Zeitraum rund 2.500 und in Kittsee seit der Eröffnung im April circa 200.

Laut Krages liegen die durchschnittlichen Wartezeiten in Güssing und Kittsee derzeit bei rund zwei Wochen ohne und drei Wochen mit Kontrastmittel. In Oberwart müssen ambulante Patienten aber bis zu sechs Wochen warten, weil stationäre Patienten Vorrang haben.

Untersuchungen werden thematisch zusammengefasst

Im Einzelfall kann es aber durchaus länger dauern, als die angegebenen zwei bis drei Wochen. Etwa wenn Feiertage die Planung verzögern oder die Tage für spezielle Untersuchungen schon ausgebucht sind. Denn laut Krages-Geschäftsführer Harald Keckeis werden die zu untersuchenden Körperregionen tageweise und thematisch abgestimmt, um „die Umrüstzeiten des Geräts so gering wie möglich zu halten“.

Eine „normale“ MRT-Untersuchung dauert 20 bis 30 Minuten, eingespielte Radiologieteams schaffen laut Krages rund drei Untersuchungen pro Stunde.

Laut den aktuellesten Zahlen der OECD aus dem Jahr 2014 werden in Österreich pro Jahr 123 MRT-Untersuchungen pro 1.000 Einwohner durchgeführt, nur in der Türkei liegt dieser Wert mit 133 höher. Der Mittelwert aller OECD-Länder liegt bei 65 Untersuchungen pro 1.000 Einwohner.