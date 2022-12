Covid-Subvarianten: Therapie für Risikogruppen ist wirkungslos

Monoklonale Antikörper sind im Labor entwickelte Proteine. Sie können sich gezielt an Krankheitserreger binden und helfen, diese abzuwehren. Monoklonale Antikörper werden in der Medizin vielfältig eingesetzt, zum Beispiel in Medikamenten.

Die monoklonalen Antikörper in den neuen Medikamenten binden sich gezielt an das Spike-Protein des Coronavirus. Sie verhindern so, dass sich das Virus an eine menschliche Zelle binden kann. Spike ist das wichtigste Oberflächenprotein des SARS-CoV-2-Virus für die Infektion von Zellen. Bei den neuen COVID-19-Medikamenten werden monoklonale Antikörper eingesetzt, um die Infektion von Zellen zu blockieren.