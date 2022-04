Covid-Impfung: Ein nur sehr geringes Risiko für das Herz

Eine Metaanalyse von 22 Studien mit mehr als 400 Millionen Impfungen kommt zu dem Ergebnis, dass das Risiko einer Myoperikarditis (Herzbeutelentzündung ) nach COVID-19-Impfung mit dem anderer Impfungen ver­gleichbar ist, teils sogar niedriger liegt.

Die Gesamtinzidenz lag bei 18 Fällen pro Million COVID-19-Impfdosen, bei anderen Impfungen betrug die Myoperikarditisrate im Schnitt 56 pro Million Impfdosen, wie die Autoren in The Lancet Respiratory Medicine berichten.

"Nutzen überwiegt bei Weitem"

Risikofaktoren für eine Myoperikarditis, alle äußerst minimal, waren der Analyse zufolge ein Alter unter 30 Jahren, männliches Geschlecht, Impfung mit einem mRNA-Vakzin und eine Zweitimpfung.

Erstautor Ryan Ruiyang Ling von der Yong Loo Lin School of Medicine an der National University of Singapore, Singapur, und seine Kollegen schreiben, dass der Nutzen einer COVID-19-Impfung das Risiko dieser seltenen Nebenwirkung offensichtlich weit überwiege.