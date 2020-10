Covid-19: Jeder dritte Spitalspatient hat veränderten Mentalzustand

Die Mediziner haben für die Studie 43 mit SARS-CoV-2-infizierte Verstorbene untersucht. Bei rund der Hälfte der untersuchten verstorbenen Patientinen und Patienten (21 von 43) konnte der Erreger im Gehirn nachgewiesen werden. Die Virusmenge waren jedoch sehr gering und die Gehirne von Patienten mit den höchsten Virusmengen zeigten nicht mehr Veränderungen als solche, in denen kein Virus gefunden werden konnte. Die Forscher konnten aber eine Immunreaktion in den Gehirnen der Verstorbenen nachweisen. Möglicherweise waren also Entzündungszellen im Gehirn an der Entstehung der neurologischen Symptome beteiligt.

Die Forschenden schließen daraus, dass Entzündungszellen im Gehirn an der Entstehung der neurologischen Symptome beteiligt sein könnten.

„Neben Komplikationen in Lunge, Herz und Nieren kann es bei Covid-19 eben auch zu verschiedenen neurologischen Symptomen kommen. Diese weisen ein breites Spektrum auf und reichen von diffusen Beschwerden milder Ausprägung bis hin zu schweren Schlaganfällen. Bislang war aber noch unklar, ob und wie der Erreger ins Gehirn gelangt und sich dort auch vermehren kann. Wir konnten nun zeigen, dass nicht das neuartige Corona-Virus selbst das Gehirn schädigt, sondern die neurologischen Symptome vermutlich eine indirekte Folge der Virusinfektion sind“, sagt Markus Glatzel, Direktor des Instituts für Neuropathologie des UKE.

Diese Studie ist im Fachmagazin The Lancet Neurology erschienen.