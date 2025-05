Cortisol als hormonelle Gegenmaßnahme bei Stress

Die Zutaten der Drinks sollen, so wird es jedenfalls in sozialen Medien propagiert, die Funktion der Nebennieren unterstützen. Tatsächlich spielen die kleinen Drüsen oberhalb der Nieren eine Rolle bei der Reaktion des Körpers auf Stress und produzieren das Stresshormon Cortisol, weiß Christine Tretter, Fachärztin für Psychiatrie und Ernährungsmedizin. "Es kommt zu einer Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Achse, die die Hormonfreisetzung in den Endorganen steuert. Cortisol ist also eine Art hormonelle Gegenmaßnahme bei Stress. Es kommt zu einer Aktivierung", schildert Tretter.

Unmittelbar hat Cortisol eine dämpfende Wirkung, "man wird ruhiger", erklärt Tretter. Mündet eine vorübergehende Belastungssituation in chronischen Stress, kommt es aber zu einer übermäßigen Ausschüttung des Hormons. Mit vielfältigen Konsequenzen, weiß Tretter: "Während Cortisol dabei hilft, akute Entzündungen im Körper in Schach zu halten, wird man bei einem Zuviel an Cortisol anfälliger für Infekte. Auch der Stoffwechsel wird gehemmt, es kann zu einer Gewichtszunahme kommen."