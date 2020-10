Coronavirus: Zum Antigen-Test beim Hausarzt

Der Mittwoch war ein Tag der Rekorde: Noch nie hatte es so viele positiv auf das SARS-CoV-2-Virus Getestete innerhalb von 24 Stunden gegeben (1.958) – und noch nie waren im gleichen Zeitraum so viele Testungen durchgeführt worden (21.277). Fast 2.000 Neuinfektionen an einem Tag seien eine „besorgniserregende Zahl“, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Innerhalb von nur einer Woche seien die Neuinfektionen um 30 Prozent angestiegen. Nur in drei Bundesländern liegen die Zahlen noch im zweistelligen Bereich, der Großteil sei längst dreistellig.

Zu viel getestet werde in Österreich nicht, betonte der Minister. „Wir liegen nicht an der Spitze, sondern auf demselben Niveau wie etwa Deutschland oder die Schweiz.“ Ab heute, Donnerstag, ergänzen Antigen-Tests, die auch von niedergelassenen Ärzten durchgeführt werden können, die bisherigen Tests. Sie liefern in wenigen Minuten ein Ergebnis. Der Rachenabstrich muss aber von medizinisch geschultem Personal abgenommen werden. Anschober bezeichnet sie als „wichtigen Teil unserer Teststrategie“. Genaue Zahlen der verfügbaren Tests konnte er zwar nicht nennen. Sie werden aber „ausreichend vorhanden“ sein. Die Hersteller versichern, pro Woche in zweistelliger Millionenzahl produzieren zu können.