Coronavirus: Welche Therapiemodelle getestet wurden

Die Forschung zur Etablierung von besseren Behandlungsmöglichkeiten für Covid-19-Patienten wird zunehmend breiter. Antivirale Strategien, verbesserte Möglichkeiten zur Verhinderung von schweren Lungenschäden und zur Prophylaxe zusätzlicher Komplikationen sollen einander ergänzen.

Kombination aus Medikamenten

Vor wenigen Tagen ist im "Lancet" eine Studie von Wissenschaftern aus Hongkong erschienen, die zumindest eine Verbesserung bekannter experimenteller Therapien zeigen könnte: Ivan Fan-Ngai Hung und seine Co-Autoren von der Medizinischen Klinik am Queen Mary Hospital und anderen Spitälern und Forschungsstellen in Hongkong verwendeten bei Covid-19-Patienten zu Beginn derer Erkrankung eine Dreifach-Kombination von Interferon Beta, dem Aids-Medikament Lopinavir/Ritonavir und dem Virusstatikum Ribavirin (ehemals in der Hepatitis vewendet) oder das Aids-Medikament allein.

Sowohl bei Ribavirin als auch bei Lopinavir/Ritonavir ging man zu Beginn der Covid-19-Pandemie von einem eher schwachen Effekt auf eine SARS-CoV-2-Infektion aus. Studien brachten bisher keine überzeugenden Hinweise. Die Studie lief zwischen 10. Februar und 20. März. Die insgesamt 127 Patienten wurden 14 Tage lang behandelt.

Das hauptsächliche Ergebnis: Unter der Kombinationstherapie wiesen die Patienten schon nach sieben Tagen keine SARS-CoV-2-Viren mehr in Abstrichproben auf, unter Lopinavir/Ritonavir allein dauerte das durchschnittlich zwölf Tage. Der Unterschied war statistisch signifikant. "Eine frühe antivirale Dreifach-Therapie war sicher und einer mit Lopinavir/Ritonavir allein überlegen in der Milderung der Symptome und im Verkürzen der Dauer der Virusausscheidung (...) bei Patienten mit milder bis moderater Covid-19-Erkrankung", schrieben die Wissenschafter. Diese Strategie sollte weiter untersucht werden.