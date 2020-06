Coronavirus: Schlaglicht auf das österreichische Gesundheitswesen

Österreich schrammte da offenbar an einer Katastrophe vorbei. Die Experten: "Die Deckelung der Gesundheitsausgaben in den vergangenen Jahren hat auch in Österreich tiefe Spuren im System hinterlassen: Von 2009 bis 2018 sank die Gesamtzahl der Spitalsbetten um knapp fünf Prozent je Einwohner, die Zahl der Akutbetten sogar um 14 Prozent. Die Zahl der Ärztinnen und Ärzte mit Kassenvertrag ist im vergangenen Jahrzehnt um 300 gesunken, obwohl die Bevölkerung seither deutlich gestiegen ist. Kamen 2009 rund 980 Menschen auf einen Kassenarzt, so waren es 2018 bereits 1.079."

"Spitalslastiges" Gesundheitswesen

Niemand bezweifelt, dass das österreichische Gesundheitswesen im internationalen Vergleich extrem "spitalslastig" ist. Die Frage ist nur, ob bei Abbau von "Akutbetten" gleichzeitig eine Aufwertung der restlichen Krankenhäuser eben für Patienten mit komplexen und den ernstesten Krankheitsbildern erfolgt und (überproportional) auch genügend Intensivbetten vorgehalten werden.

Für die Primärversorgung setzen die Fachleute jedenfalls eher auf Primärversorgungszentren bzw. Netzwerke samt Einbindung vieler Berufsgruppen. Entscheidend seien attraktive Rahmenbedingungen. Nicht zuletzt habe sich auch in der Krise rund um SARS-CoV-2 herausgestellt, dass die herkömmlichen Einzelpraxen von Hausärzten mit den neuen Anforderungen - auch in Sachen Telemedizin - schlicht und einfach überfordert gewesen seien.

Die Zeit drängt auf diesem Gebiet. Sprenger und Co-Autor Stefan Korsatko in einem Beitrag zur wohnortnahen Versorgung: "In den OECD-Ländern fiel der Anteil der Allgemeinmediziner an allen Ärzten von 32 Prozent auf 29 Prozent. In Österreich lag der Anteil von Hausärzten 1960 noch bei 34 Prozent und fiel bis 2018 auf neun Prozent. Das ist im internationalen Vergleich ein Negativrekord."