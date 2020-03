Coronavirus: Leser fragen, der KURIER antwortet

"Es gibt das Gerücht, dass deswegen vorwiegend alte Menschen an der Corona-Erkrankung zu Tode kommen, weil aufgrund zu weniger Behandlungsgeräte junge Menschen den alten Menschen vorgezogen werden. Stimmt das?" Theodor Brandstätter

Antwort: Bei älteren Menschen gibt es generell mehr Krankheitsverläufe mit Komplikationen. Vor allem in der Lombardei ist das Gesundheitssystem aber komplett überlastet. Die Präsidentin eines Ärzteverbandes hat gesagt, dass angesichts der zunehmenden Zahl von Infizierten Ärzte bald gezwungen sein könnten, Patienten mit "besseren Lebenserwartungen" Vorrang bei Behandlungen auf Intensivstationen zu geben. Es fehlt in Italien an Intensivbetten und an Beatmungsgeräten, die Epidemie wurde dort auch zu spät erkannt. Die in Österreich gesetzten Maßnahmen sollen so eine Situation verhindern.

"Warum nimmt sich kein Journalist des Themas an, dass es ausgerechnet in Italien so viele Fälle gibt? Ein Hintergrundbericht über (teils illegale) chinesische Arbeiter, die zu untragbaren Bedingungen für die Modeindustrie arbeiten, würde Licht und die Sache bringen. " Alfred Reinprecht, Gießhübl

Antwort: Tatsächlich leben im Norden Italiens viele Chinesen, viele Firmen handeln mit China. Wie das Virus nach Italien kam, ist aber nicht geklärt. Der "Patient 1" im Krankenhaus von Codogno war ein 38 Jahre alter Italiener, der am Montag die Intensivstation verlassen konnte. Fest steht, dass die Italiener lange nichts von dem Ausbruch in Codogno wussten und sich so die Krankheit ungehindert ausbreiten konnte.

"Ich verstehe nicht, dass in Wartezimmern von Arztpraxen monatealte Zeitschriften aufliegen, die reine Brutstätten für Viren und Bakterien sein könnten." Hermann Sulzbacher, St. Georgen im Attergau

Antwort: Generell bieten trockene Oberflächen keine guten Überlebenschancen für Viren. Die Angaben, wie lange Coronaviren auf Oberflächen theoretisch überleben können, reichen von einigen Stunden bis zu mehreren Tagen. Und es ist ungewiss, ob die Virenmenge für eine Infektion ausreichen würde – falls nicht gerade ein Infizierter direkt auf die Zeitschrift geniest hat. Zeitungspapier wird übrigens als bedenkenlos eingestuft.