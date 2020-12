Coronavirus: Geruchsverlust als Langzeitfolge

Wie nun aus einer Studie der Danube Private University (DPU) Krems hervorgeht, kann der Geruchsverlust auch lange nach einer Infektion anhalten. Laut Prof. Dr. Christoph Kleber, Leiter der Geruchsstudien an der DPU Krems, ist der Geruchsverlust bei einer signifikanten Zahl an PatientInnen auch nach vier Monaten noch nicht wieder komplett hergestellt und somit als Langzeitfolge einer Infektion zu werten. Die Gruppe der ehemals Infizierten schnitt beim Geruchstest signifikant schlechter ab als die Gruppe derjenigen, die nicht mit dem Virus in Kontakt kamen.

Insgesamt nahmen rund 450 Personen, darunter 105 mit vorangegangener nachweislicher Infektion, an der Studie teil.