Coronavirus: Wie der Geruch von Zahnpasta Ausbrüche eindämmen kann

Einbußen im Geruchssinn haben sich inzwischen als ein sehr häufiges Symptom einer Coronavirus-Infektion gezeigt. Forscher untersuchten nun, ob Messungen der Geruchsintensität in einer großen Teilnehmergruppe als Maß dafür dienen könnten, wie hoch der Anteil der Infizierten zu einem bestimmten Zeitpunkt ist - Wissenschafter sprechen hier von Prävalenz.

Die mittlere Geruchsintensität von Dingen wie Honig, gemahlenem Kaffee oder der eigenen Zahnpasta und die Prävalenz der Infektionen hängen zusammen, wie eine Studie aus Schweden zeigt. Das Maß der Geruchsintensität, wenn es in einer großen und repräsentativen Gruppe erhoben wird, könnte somit ein möglicher Indikator für Covid-19 in der allgemeinen Bevölkerung sein. Das meldet jetzt das deutsche Gesundheitsportal.

Dazu führten Forscher in Schweden online Messungen dazu durch, wie intensiv im Haushalt übliche Gerüche wahrgenommen werden und ob mögliche Symptome von Covid-19 vorlagen. Durchschnittliche Geruchsintensitätseinschätzungen wurden mit der vorhergesagten Covid-19-Prävalenz in der schwedischen Bevölkerung verglichen. Die Daten wurden mit Hilfe des wissenschaftlichen Projekts Smelltracker, unter israelischer Leitung und mit diversen internationalen Partnern, ermittelt.

Fünf Nahrungsmittel

2.440 erwachsene Schweden im durchschnittlichen Alter von 47 Jahren (1.680 Frauen, 760 Männer) nahmen an der Untersuchung teil. Aus fünf Gruppen von im Haushalt üblichen Nahrungsmitteln oder anderen duftenden Dingen konnten die Teilnehmer jeweils ein Element auswählen, das ihnen zur Verfügung stand. Eine solche individuelle Zusammenstellung konnte also beispielsweise Honig, Olivenöl, Senf, gemahlener Kaffee und die eigene Zahnpasta sein. Teilnehmer bewerteten auf der Projekt-Webseite an mehreren Tagen die Intensität der Gerüche und wie angenehm oder unangenehm sie empfunden wurden.

Enger Zusammenhang

Die mittlere Geruchsintensität der Gerüche und die Prävalenz der Infektionen korrelierten miteinander. Darüber hinaus zeigte sich ein großer Unterschied in der geschätzten Intensität zwischen Personen mit und ohne Covid-19-Symptomen. Auch die Zahl solcher Symptome stand mit der Intensitätsschätzung der Gerüche in Zusammenhang. Darüber hinaus entwickelten Personen, die anfängliche keine Symptome angaben und in späteren Messungen Covid-19-Symptome zeigten, einen großen Abfall der Geruchsleistung.

Guter Indikator

Diese Daten deuten darauf, dass das Maß der Geruchsintensität, wenn es in einer großen und repräsentativen Gruppe erhoben wird, ein möglicher Indikator für Covid-19 in der allgemeinen Bevölkerung sein kann. Da die Methode sehr simpel ist und von vielen Menschen angewendet werden kann, könnte speziell auch in Ländern ohne ausgedehnte Testmöglichkeiten eine schnelle und frühe Reaktion auf einen beginnenden Ausbruch ermöglicht werden.

Denn neben den diversen Strategien zur Reduktion und Verlangsamung der Ausbreitung der Infektionen mit dem neuen Coronavirus spielt auch die Überwachung der Prävalenz von Infektionen eine wichtige Rolle. Diese Information soll auch Entscheidungen für neue Restriktionen oder Lockerungen anleiten.