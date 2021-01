Corona: Welchen Einfluss die Blutgruppe auf das Erkrankungsrisiko hat

Auch laut Forschern der Medizinischen Universität Graz könnten Menschen mit der Gruppe 0 besser vor einer Corona-Infektion geschützt sein. „Sie tragen sowohl Anti-A- als auch und Anti-B-Antikörper im Blut. Diese Antikörper, die sich gegen andere Blutgruppen richten, richten sich anscheinend auch gegen das Coronavirus“, erklärt Thomas Wagner, Transfusionsmediziner (Spezialist für Blutprodukte) aus Graz, gegenüber dem KURIER.

Genauer erklärt: Zucker-Strukturen, wie sie im AB0-Blutgruppensystem an der Zelloberfläche der roten Blutkörperchen ausgeprägt sind, können nicht nur bei der Blutgruppenerkennung von Antikörpern, sondern auch bei der Erkennung von Mikroorganismen eine Rolle spielen. „Bakterien oder Viren können dabei selektiv an Blutgruppenstrukturen binden und die Besiedelung des betroffenen Gewebes oder die Aufnahme in die Zellen beeinflussen“, erklärt die Studienleiterin Eva Maria Matzhold.