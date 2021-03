Corona: Warum Fettleibigkeit oder Diabetes zu schwerem Verlauf führen könnten

Ob die größeren ACE2-Mengen an den Außenseiten (Membranen) der Lungenzellen für die Betroffenen eher gut oder schlecht sind, sei unklar: "Die Hochregulation von Membran-ständigem ACE2 bei Patienten und Patientinnen mit schwerem Verlauf könnte einerseits der gewebsschädigenden Wirkung des RAS bei akutem Lungenversagen entgegen wirken, andererseits ihre Situation verschlechtern, da die Coronaviren noch mehr Eintrittspforten in die Lungenzellen finden", so Reindl-Schwaighofer: "Auf alle Fälle sollten sich Menschen mit diesen Erkrankungen, außerdem jene mit Bluthochdruck und Herzinsuffizienz, sehr gut vor Infektion schützen, besonders wenn sie noch nicht geimpft sind."

Kürzlich ließ die Firma Apeiron um den oberösterreichischen Genetiker Josef Penninger künstlich (rekombinant) hergestelltes ACE2 als Therapeutikum erproben. Es soll die Lunge stärken und außerdem die Viruslast vermindern, da die Coronaviren dann an das verabreichte ACE2 binden, und nicht an menschliche Zellen. "Es gibt viele sehr gute Gründe, warum dies helfen kann", so Hecking. Er hält diesen Ansatz für "eine große Chance" und fände es "extrem spannend, was bei den klinischen Versuchen herauskommt".

Der menschliche Körper verfolgt diese Strategie offensichtlich auch von selbst, denn sonst würden die ACE2-Konzentrationen im Blut bei schweren Verläufen von Covid-19 nicht ansteigen, erklärte Reindl-Schwaighofer. Bei früheren Versuchen von Forschern mit SARS-CoV-1 (jenem Virus, das den SARS-Ausbruch 2002 bis 2003 verursachte) im Mausmodell war so etwas hingegen nicht der Fall.