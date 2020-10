Corona: Test-Center bietet medizinische Betreuung und Unternehmensberatung

Not macht erfinderisch: Wiener Mediziner eröffnen Test-Center im 23. Bezirk und in Mödling und bieten zur Auswertung von Antigen-Tests innerhalb einer viertel Stunde Unternehmensberatung an. Sie wollen damit helfen, die Infektionsketten möglichst schnell zu unterbrechen.

Covid-19-Infektionen stellen Arbeitgeber vor eine Herausforderung. Denn auch wenn der persönliche Kontakt oftmals vermieden werden kann, in vielen Jobs ist eine Präsenz vor Ort unumgänglich. Mit Antigen-Tests können Testungen etwa 15 Minuten vor einer Veranstaltung durchgeführt werden, um eine sichere Umsetzung zu gewährleisten. Das Testcenter berät zudem Unternehmen und Organisationen, wie sie trotz der Pandemie handlungsfähig bleiben.

Medizinische Betreuung plus Unternehmensberatung

Das neue C19-Test-Center in Wien und Mödling möchte diesem Risiko nun entgegenwirken. Gegründet von Wiener Fachärzten und Unternehmensberatern, bietet es eine Kombination aus medizinischer Leistung und unternehmerischem Handeln.

"Wir ermöglichen Organisationen ohne Betriebsärzten, ihre Mitarbeiter vor Ort auf C19-Infektion zu testen. Aber auch Betriebsärzte fordern uns gerne zur Unterstützung an", sagt Christoph Spindelegger vom C19-Testcenter.

"Gemeinsam mit den Betrieben entwickeln wir zudem Lösungen für deren spezielle Bedürfnisse, wie etwa die Durchführung von Produktpräsentationen, Ausrichtung von Seminaren und Organisation von Aufsichtsratssitzungen", umreißt er die weiteren Dienstleistungen.