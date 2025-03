Corona: Deutscher Bundesnachrichtendienst glaubt an Laborunfall in China

Der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) neigt Medienberichten zufolge zu der Einschätzung, dass ein Unfall in einem chinesischen Biolabor Auslöser der weltweiten Corona-Pandemie gewesen sein könnte. Zu dieser Bewertung sei der deutsche Geheimdienst bereits im Jahr 2020 gekommen, berichteten die Süddeutsche Zeitung und die Zeit am Mittwoch.

Zahlreiche Indizien für eine Laborherkunft

Laut einem Bericht der Neuen Zürcher Zeitung gab es in den vergangenen Wochen einen Austausch mehrerer spezialisierter Wissenschaftler beim BND, in den auch das deutsche Kanzleramt eingebunden gewesen sei. Nach ausgiebigen Untersuchungen lägen zahlreiche Indizien für eine Laborherkunft vor. Allerdings schreibt die NZZ auch, dass nicht alle beteiligten Forscher gleichermaßen überzeugt seien, dass das Virus eindeutig aus dem Labor kommt. Einige sähen aber eine wachsende Wahrscheinlichkeit, dass das Virus aus dem Wuhan Institute of Virology stamme. Der BND wollte sich zu den Berichten auf Anfrage nicht äußern.

Seit Ausbruch der Pandemie Ende 2019 in der chinesischen Stadt Wuhan gibt es Diskussionen darüber, ob das Virus aus einem Labor stammt oder von Tieren auf einem Markt auf den Menschen übertragen wurde. Die chinesische Regierung bestreitet die Labor-Version vehement. Hintergrund der Debatte ist auch, dass in China in Laboren an sogenannten Sars-ähnlichen Corona-Viren gearbeitet wurde.