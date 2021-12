Corona-Impfung: US-Behörde rät von Johnson & Johnson ab

Die US-Gesundheitsbehörde rät ab sofort Amerikanern und Amerikanerinnen, andere Covid-Impfstoffe jenem von Johnson & Johnson vorzuziehen. Als Begründung führten die Berater sich mehrende Beweise dafür an, dass die Impfungen des Unternehmens eine seltene Blutgerinnungsstörung auslösen können, die im vergangenen Jahr in den Vereinigten Staaten mit Dutzenden von Fällen und mindestens neun Todesfällen in Verbindung gebracht wurde.

Nicht vom Markt genommen

Mit der Entscheidung wurde die Empfehlung eines Expertengremiums angenommen. Neue Daten zeigten, dass eine höhere Gefahr für die Blutgerinnungserkrankung besteht, als bisher bekannt. Das Risiko war bei Frauen im Alter von 30 bis 49 Jahren am höchsten und wurde auf 1 von 100.000 Frauen geschätzt, die die Impfung des Unternehmens erhalten hatten.

Der Impfstoff von Johnson & Johnson wird nicht vom Markt genommen. Er bleibt eine Option für Menschen, die die Impfungen von Moderna oder Pfizer-BioNTech nicht erhalten "können oder wollen", so die Behörde.

Die Empfehlung ist der jüngste Rückschlag für einen Impfstoff, der in den Vereinigten Staaten weitgehend in Ungnade gefallen ist. Der Impfstoff des Unternehmens hat sein anfängliches Versprechen als Einmalimpfung nicht erfüllt.

Anfang dieser Woche veröffentlichte die Food and Drug Administration aktualisierte Leitlinien zu den Risiken der Blutgerinnungsstörung, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson in Verbindung gebracht werden, bekräftigte jedoch, dass die Vorteile die Risiken überwiegen.

Geringere Wirksamkeit

Dutzende von Ländern haben den Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen und verwenden ihn im Rahmen ihrer Impfkampagnen. Doch während er in einigen Teilen der Welt nach wie vor sehr gefragt ist, hat er in vielen Ländern aufgrund von Sicherheitsbedenken und seiner vergleichsweise geringeren Wirksamkeit gegen Mutationen an Popularität verloren.