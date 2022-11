Corona: Hunde können Infizierte bei Konzerten erschnüffeln

Wie die TiHo berichtet, erkannten die acht speziell trainierten Hunde die Sars-Cov-2-negativen Proben zu 99,9 Prozent und die Sars-Cov-2-positiven Proben zu 81,6 Prozent. Die Studie zeige, dass Hunde nicht nur unter Laborbedingungen, sondern auch im Alltag Proben zuverlässig unterscheiden können, betonte Studienleiter Volk.

Auch weitere Krankheiten können erschnüffelt werden

Die TiHo will weiter mit Corona-Spürhunden forschen. Hunde werden den Wissenschaftern zufolge zunehmend zur Geruchserkennung in der Medizin eingesetzt. Sie seien zum Beispiel in der Lage, verschiedene Krebsarten, Malaria sowie einige bakterielle und virale Infektionen zu erkennen.

Schäferhündin "Fantasy for Ever" und Rottweiler "Hades" sind auch beim österreichischen Bundesheer zu Corona-Spürhunden ausgebildet worden. Ihre Erfolgsquote lag bei mehr als 80 Prozent, hieß es im November 2021 bei einer Pressekonferenz in Wien. Federführung war das Militärhundezentrum in Kaisersteinbruch an dem Projekt beteiligt. Aktuelle Einsätze gab es in Sachen Corona aber nicht, da es verlässliche und schnelle Tests gibt.