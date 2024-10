Bessere Behandlungsmöglichkeiten bei altersschwachen Herzen

Bekanntes Medikament kann helfen

Obwohl sich die Möglichkeiten zur Behandlung der Erkrankung in der jüngeren Vergangenheit verbessert haben, gibt es weiterhin Platz für Fortschritte, schrieben jetzt (24. Oktober) der US-Kardiologe Scott Solomon (Brigham and Women's Hospital der Harvard Medical School/Boston) und seine Co-Autoren im weltweit angesehensten Medizin-Fachjournal "New England Journal of Medicine".

Für die medikamentöse Behandlung der chronischen Herzschwäche existiert mit den sogenannten ACE-Hemmern, Betablockern und Entwässerungsmitteln (Diuretika) faktisch seit Jahrzehnten eine etablierte medikamentöse Therapie. Hinzu kamen für Betroffene auch noch sogenannte Mineralkortikoid-Rezeptorantagonisten. Sie wirken als Gegenspieler zu dem in den Nebennieren gebildeten Hormon Aldosteron und entlasten über eine vermehrte Entwässerung ebenfalls das Herz. Sie haben auch einen antientzündlichen Effekt. Ein solcher Wirkstoff ist das seit langem bekannte Finerenon.

"Mineralkortikoid-Rezeptorantagonisten mildern die Schwere der Erkrankung und die Mortalität bei Herzschwächepatienten mit verringerter Auswurfleistung des Herzens, ihr Effekt bei nur wenig verringerter oder erhaltener Ejektionsfraktion wurde aber noch nicht belegt (...)", schrieben die Wissenschafter. Sie planten daher eine große internationale Studie unter Verwendung von Finerenon zusätzlich zur sonstigen Therapie und mit Placebo-Gruppen-Vergleich.