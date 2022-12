China will keine ausländischen Corona-Impfstoffe akzeptieren

Der chinesische Staatschef Xi Jinping ist nach Einschätzung der USA trotz Corona-Protesten nicht bereit, westliche Impfstoffe zu zulassen. Ein US-Beamter sagte gegenüber Reuters: "Es scheint ziemlich weit hergeholt, dass China zum jetzigen Zeitpunkt westlichen Impfstoffen grünes Licht geben würde.

Es ist eine Frage des Nationalstolzes, und davon müssten sie eine ganze Menge schlucken, wenn sie diesen Weg gehen würden."

Die Wirksamkeit der lokalen chinesischen Impfstoffe sind einigen Studien zufolge allerdings nicht so effektiv wie die der westlichen. Dennoch sind die Machtstrukturen offenbar nicht gefährdet. Die Direktorin des US-Geheimdienstes Avril Haines sagte am Samstag (Ortszeit) auf dem jährlichen Reagan National Defense Forum in Kalifornien: "Wir sehen mit den Protesten im Moment keine Bedrohung für die Stabilität, keinen Regimewechsel oder ähnliches."