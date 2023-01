China bewirbt Covid-19-Medikament Remdesivir zum Schlucken

Bei in die Höhe springenden Zahlen an Covid-19-Erkrankungen in China wäre gerade jetzt eine wirksame medikamentöse Therapie besonders wichtig. Chinesische Wissenschafter wollen jetzt mit einer zum Schlucken geeigneten Form des Wirkstoffs Remdesivir keine schlechteren Ergebnisse als mit dem im Westen bekannten Paxlovid (Pfizer) in der Behandlung von Risikopatienten belegt haben.

Remdesivir als Hemmstoff des Virus-Polymerase-Enzyms von SARS-CoV-2 und verwandten Coronaviren war eines der ersten Arzneimittel gegen Covid-19. Dessen Verwendung ist allerdings bisher wegen der alleinigen Verf√ľgbarkeit als Infusion auf Krankenh√§user beschr√§nkt. F√ľr die Verhinderung schwerer Krankheitsverl√§ufe standen deshalb vor allem die oral einnehmbaren Medikamente Paxlovid (Nirmatrelvir-Ritonavir, Proteasehemmer) und Molnupiravir zur Verf√ľgung.

Weltweit wurde jedenfalls nach M√∂glichkeiten gesucht, Wirkstoffvarianten von Remdesivir zu entwickeln, die sich f√ľr die t√§gliche Einnahme via schluckbarer Darreichungsformen (Kapseln, Tabletten) eignet. Das chinesische Pharmaunternehmen Junshi Biosciences (Shanghai) hat das geschafft. In der weltweit angesehenen Medizin-Fachzeitschrift New England Journal of Medicine erschien vor wenigen Tagen (hier finden Sie die Studie) eine Wirksamkeitsstudie der Phase III mit einem Vergleich einer Behandlung von Covid-19-Erkrankten mit hohem Risiko zwischen Paxlovid und der Remdesivir-Variante (VV116).

Patienten erholten sich im Mittel nach vier Tagen

Insgesamt erhielten per Zufallsauswahl 384 Teilnehmer der Studie jeweils f√ľnf Tage lang zur oralen Einnahme VV116 (600 Milligramm alle zw√∂lf Stunden am ersten Tag, dann 300 Milligramm alle zw√∂lf Stunden an den Tagen zwei bis f√ľnf) oder Paxlovid (300 Milligramm Nirmatrelvir und 100 Milligramm Ritonavir alle zw√∂lf Stunden √ľber f√ľnf Tage hinweg). Die Studienteilnehmer hatten ein mittleres Alter von 53 Jahren, 92 Prozent litten an milden Covid-19-Symptomen. Drei Viertel der Probanden waren gegen SARS-CoV-2 geimpft. Ein Alter √ľber 60 Jahre (knapp 38 Prozent), ein Body-Mass-Index √ľber 25 (knapp 33 Prozent), Rauchen (12,5 Prozent) und Diabetes (etwas √ľber zehn Prozent) waren die Haupt-Risikofaktoren.

Als Hauptkriterium f√ľr die Beurteilung diente die Zeit bis zu einer anhaltenden Erholung der Erkrankten (keine oder fast keine Symptome √ľber zwei Tage hinweg). Beide Behandlungsformen waren hier in etwa gleichauf. In der Gruppe der mit der Remdesivir-Variante Behandelten erholten sich die Patienten im Mittel nach vier Tagen. Unter der Behandlung mit Paxlovid war das im Mittel nach f√ľnf Tagen der Fall.

"Unter Erwachsenen mit milder bis moderater Covid-19-Erkrankung und einem Risiko f√ľr einen schweren Krankheitsverlauf war VV116 (orales Remdesivir; Anm.) nicht schlechter als Nirmatrelvir-Ritonavir (Paxlovid; Anm.) bei der Zeitspanne bis zu einer anhaltenden Genesung - allerdings mit weniger Nebenwirkungen", schrieben Zhujun Cao (Shanghai Jiao Tong University School of Medicine) und die Co-Autoren im New England Journal of Medicine.

Verträglichkeit war etwas besser

"In einer abschlie√üenden Analyse gab es keine Unterschiede in der Zeit bis zur anhaltenden Symptomaufl√∂sung, und auch die Dauer bis zum ersten negativen SARS-CoV-2-Test unterschied sich nicht wesentlich zwischen den beiden Gruppen. Es gab keine schweren Covid-19-Erkrankungen und keine Todesf√§lle", schrieb dazu das Deutsche √Ąrzteblatt.

Die Verträglichkeit des oral einnehmbaren Remdesivir-Produkts war sogar ein bisschen besser als bei der Verwendung von Paxlovir. Im Gegensatz zu Paxlovid mit bei Verschreibung zahlreichen zu beobachtenden möglichen Wechselwirkungen mit anderen häufig verwendeten Arzneimitteln besteht diese Problematik bei Remdesvir offenbar nicht.

Die Ergebnisse einer Phase-III-Studie bilden in der Regel die Grundlage f√ľr eine Zulassung. Der Hersteller hat diese in den USA oder Europa jedoch nicht beantragt", schrieb dazu die deutsche √Ąrztezeitung. VV116 k√∂nnte demnach vor allem in China sowie in anderen L√§ndern eingesetzt werden, in denen Paxlovid nicht erh√§ltlich sei. "Nach den Ergebnissen der Studie d√ľrfte es eine gleichwertige, wenn nicht sogar bessere Alternative sein", hie√ü es im Deutschen √Ąrzteblatt.

Interessant f√ľr die Zukunft k√∂nnten auch Studien mit einer Kombination des Virus-Polymerase-Hemmstoffes Remdesivir und der Protease-Inhibitoren (Nirmatrelvir-Ritonavir) werden. W√§hrend Polymerase-Hemmer die Umwandlung von Virus-RNA in DNA blockieren, stoppen Protease-Hemmer die Virusvermehrung an einer anderen Stelle des Replikationszyklus. Sie verhindern die Entstehung passender Proteine f√ľr den Zusammenbau neuer Viruspartikel.

In der hoch wirksamen Aids-Therapie hat sich seit etwa 1995 gerade die Kombination solcher Arzneimitteln mit den beiden Wirkprinzipien als Durchbruch in der Therapie der HIV-Infektion erwiesen. Das hat mittlerweile Millionen Menschenleben gerettet.