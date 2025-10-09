Neuartiger Ansatz: Schmerzfreier Rücken dank Cannabis?

Sie können sich ziehend, stechend oder bohrend anfühlen, in Hüfte, Becken oder Beine ausstrahlen – und im Alltag enorm belastend erlebt werden: Manchmal verschwinden Schmerzen im unteren Rücken nach kurzer Zeit von allein. Nicht selten sind Kreuzschmerzen hartnäckig, ihre Behandlung komplex. Ein deutsch-österreichisches Forschungsteam hat in einer klinischen Studie nun einen Cannabisextrakt zur Behandlung untersucht. In der Studie erhielten 820 Patientinnen und Patienten mit chronisch-unspezifischem Kreuzschmerz entweder das Präparat VER-01 oder ein wirkstofffreies Placebo zum Schlucken. Nach drei Monaten berichteten die Teilnehmenden in der VER-01-Gruppe über eine größere Schmerzreduktion als in der Placebogruppe. Auch bei Schlafqualität und körperlichem Wohlbefinden profitierten sie stärker. Allerdings erlebte auch die Placebogruppe schmerzlindernde Effekte. VER-01 ist ein Cannabis-Vollspektrum-Extrakt und enthält ein breites Spektrum an Cannabis-Inhaltsstoffen, vor allem Tetrahydrocannabinol (THC) (Infobox).

Ergänzender Einsatz "Für mich ist eine wichtige Erkenntnis der Untersuchung, dass wir keine starken Nebenwirkungen in der Medikamentengruppe gesehen haben, sich Schlaf- und Lebensqualität verbessert haben und gleichzeitig keine Abhängigkeitserscheinungen auftraten", sagt Sabine Sator, Leiterin der Klinischen Abteilung für Schmerzmedizin an der MedUni Wien und selbst an der Studie beteiligt. Dennoch hat fast jeder Fünfte die Therapie mit der Prüfsubstanz wegen Nebenwirkungen abgebrochen, im Vergleich zu 3,5 Prozent in der Placebogruppe. "Allerdings ist die Nebenwirkungsrate im Vergleich zu Opioiden, die bei behandlungsresistenten Rückenschmerzen zur Anwendung kommen können und deren Gabe wir eigentlich vermeiden wollen, geringer." Der Hersteller Vertanical sieht in VER-01 einen Meilenstein. "Ich sehe keinen Paradigmenwechsel in der Behandlung von chronischen Rückenschmerzen", sagt Waltraud Stromer, Vizepräsidentin der Österreichischen Schmerzgesellschaft. "Wir suchen in der Schmerzmedizin laufend nach Alternativen, wenn wir bei Patienten mit Standardverfahren nicht das erreichen, was wir uns wünschen", präzisiert sie. Mit Cannabinoiden, neben THC auch Cannabidiol (CBD), seien bei einem gewissen Prozentsatz gute Effekte zu erzielen. So sieht es auch Sator: "Denkbar ist eine zusätzliche Behandlung, wenn andere Substanzen nicht die gewünschte Verbesserung gebracht haben."

Zahlen und Fakten 2 Millionen Menschen leiden in Österreich regelmäßig unter Kreuzweh. Weltweit sind Schätzungen zufolge etwa 619 Millionen Personen betroffen. THC bis CBD Die Hanfpflanze enthält über 100 Phytocannabinoide. Die bekanntesten sind THC und CBD, die auf einen bestimmten Teil des Nervensystems wirken.

Vielfältige Forschungen Vor allem bei Nervenschmerzen, aber auch bei nozizeptiven Schmerzen an Muskeln, Bändern und Gelenken oder Bauchschmerzen gebe es laut Stromer eine Patientengruppe, "wo wir mit der richtigen THC-Dosierung in der Schmerzbehandlung weiterkommen". CBD sei wegen seiner immunmodulierenden, entzündungshemmenden und nervenzellschützenden Wirkungen interessant: "Hier hat man in der Forschung gesehen, dass Kinder mit bestimmten Formen der Epilepsie davon profitieren." Auch bei der Behandlung des häufigsten bösartigen Hirntumors bei Erwachsenen, dem Glioblastom, zeigten sich positive Effekte. "Das Tumorwachstum kann damit verlangsamt werden." Förderliche Wirkungen zeigten sich auch bei Alzheimer, Schizophrenie, Suchterkrankungen oder Rheuma.