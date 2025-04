In einer ersten klinischen Studie am Menschen zeigte das innovative Präparat vielversprechende Wirkungen: 6 von 10 Probanden berichteten von einer deutlichen Schmerzreduktion, aber auch positiven Effekten auf alltägliche Beeinträchtigungen. Antibiotisches Mittel zeigt vielversprechende Wirkungen Entwickelt wurde das Medikament mit der Bezeichnung PP353 von Persica Pharmaceuticals, einem im britischen Kent ansässigen Biotechunternehmen. Die erste klinische Studie wurde unter anderem in Zusammenarbeit mit sechs staatlichen Krankenhäusern in England und Wales durchgeführt. Sie umfasste 44 Patientinnen und Patienten, 22 davon wurden in Großbritannien behandelt, 22 weitere in Spanien, Dänemark und Neuseeland. Die Teilnehmenden litten unter chronischen, starken Rückenschmerzen, die auf herkömmliche Behandlungen nicht ansprachen.

Nicht für alle Betroffenen geeignet Anders als gängige schmerzstillende Kreuzweh-Arzneien ist das Mittel ein antibiotisches Präparat, das den Rückenschmerz ursächlich kurieren soll. Zur Anwendung kommt eine Kombination aus drei in der Medizin bekannten Substanzen: dem Antibiotikum Linezolid, dem Kontrastmittel Iohexol und einem thermosensitiven Gel. "Das Antibiotikum wird mehrmals in die Bandscheiben im unteren Rücken injiziert", beschreibt Petra Krepler, Leiterin des Wirbelsäulenzentrums am Orthopädischen Spital Speising. Krepler verfolgt die Forschungen zu PP353 seit geraumer Zeit aufmerksam: "Wir hatten auch überlegt, in die nun abgeschlossene klinische Phase-I-Studie einzusteigen, es hat sich dann aber nicht ergeben." Die nun veröffentlichten Erkenntnisse "belegen erstaunliche Wirkungen und zeigen, dass das Medikament wohl seine Berechtigung hat", führt die Expertin aus. Und der Haken? "Das ist die Zielgruppe", betont Krepler. Die Gabe des Medikaments sei nur bei einer bestimmten Patientengruppe sinnvoll. "Konkret handelt es sich um eine Gruppe von Personen mit unterem Kreuzschmerz, bei denen eine erosive Osteochondrose diagnostiziert wird." Entzündliches Geschehen um die Bandscheiben Bei der erosiven Osteochondrose besteht ein entzündliches Geschehen um die Bandscheiben im Lendenwirbelsäulenbereich. "Es liegt kein Bandscheibenvorfall vor, aber abnützungsbedingte und per Bildgebung sichtbare Veränderungen – eine Art Infektion um die Bandscheibe herum. Da die Bandscheibe von den angrenzenden Wirbelkörpern genährt wird, reagiert das umliegende Gewebe bei Abnutzungserscheinungen und Verschließerscheinungen mit." Wobei bei einer erosiven Osteochondrose keine Keime oder Entzündungsmarker im Blut nachweisbar sind. Auf alle Rückenschmerzgeplagten sei der Therapieansatz damit nicht ausweitbar.