Kantine, selbstgemacht oder Take away: Was fürs Büro am besten ist

Pünktlich zur Mittagspause knurrt der Magen, doch was kommt auf den Teller? Schnell soll es gehen und halbwegs gesund sein. Japanische Forscher der Toho University untersuchten, welche Mahlzeit mittags im Büro am gesündesten ist. Sie verglichen die Nährwerte der Mittagsmahlzeiten von rund 600 Menschen, die in acht verschiedenen Büros im Südosten Tokios arbeiten. Die Teilnehmer brachten entweder Selbstgemachtes in die Arbeit mit, aßen in einer Kantine, gingen in ein Restaurant oder holten sich eine Take-away-Mahlzeit. Das Ergebnis: Jene, die selbst gemachte Speisen mitbrachten, und jene, die in der Firmenkantine aßen, verzehrten Mahlzeiten mit höherer Nährwertqualität als diejenigen, die auswärts aßen oder sich etwas holten.

Für Ernährungswissenschafterin Marianne Thuy sind die Ergebnisse der Studie nachvollziehbar. Für sie ist Selbstgemachtes die beste Option, aber auch Kantinenessen könne gesund sein. Sie rät dazu, sich Zeit für die Planung von Mahlzeiten zu nehmen. Thuy: "Im stressigen Alltag geht das oft unter. Während man bei den Kindern darauf achtet, eine gesunde Jause mitzugeben, denkt man bei sich selbst, dass man zu Mittag schon etwas finden wird."