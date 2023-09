Brustkrebs: Warum Vorsorge und regelmäßige Kontrolle wichtig sind

In der Früherkennung und Behandlung von Brustkrebs hat sich in den vergangenen 30 Jahren enorm viel getan. Vor allem die Überlebensraten der Betroffenen erhöhten sich beträchtlich. Mit ein Grund sind moderne Medikamente, die zur Verfügung stehen. Dennoch gibt es noch immer bei vielen Frauen – und auch Männern – Wissenslücken, was die moderne Therapie von Mammakarzinomen betrifft.

Eine der bedeutendsten Entwicklungen stellt für Christian Singer, Leiter der Universitätsklinik für Frauenheilkunde an der MedUni Wien/AKH Wien, der Einsatz neuer, moderner Medikamente dar. Viele Therapien sind mittlerweile etwa an bestimmte Antikörper gekoppelt, die bei manchen Brustkrebsformen auftreten. Dadurch ist eine punktgenauere Bekämpfung des Tumors möglich. „Das gibt uns Hoffnung, dass eine Krebserkrankung tatsächlich zu einer chronifizierten Erkrankung wird.“

Gemeinsam mit Maximilian Marhold von der Uniklinik für Innere Medizin I (Klinische Abteilung für Onkologie) und Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Krebshilfe, informiert Singer am 21. September beim KURIER-Gesundheitstalk (Infos im Kasten) über die wichtigsten Neuigkeiten in der Krebsbehandlung. „In den vergangenen 30 Jahren ist die Sterblichkeit dramatisch gesunken. Das gelang durch verbesserten Therapien, aber auch durch verstärkte Früherkennung“, betont Singer. Laut Statistiken der Krebshilfe sind heute fünf Jahre nach der Diagnose rund 87 Prozent der Patientinnen noch am Leben.

➤ Mehr zum Thema: Brustkrebsspezialistin: "Wissen heute besser, was Patientinnen brauchen"