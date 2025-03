Als sogenannte „Microgreens“ sind sie gerade so etwas wie das Trendgemüse schlechthin. Die sozialen Medien sind voll mit den gesundheitlichen Vorzügen dieser kleinen Kraftpakete. Das kommt von den Vorgängen rund um den Keimvorgang; es werden verstärkt Nährstoffe in die zarten Pflänzchen gepumpt. Dass sie schon nach wenigen Tagen erntebereit sind, ist ein weiterer Grund für ihre steigende Beliebtheit.

Hierzulande ist auch die Brunnenkresse ein eher seltenes Gemüse. Ganz im Gegensatz zu englischsprachigen Ländern. Die Rezeptvielfalt ist hier höchst umfangreich, wie zahlreiche Foodblogs und Chefköche zeigen. In Großbritannien gilt Brunnenkresse manchen als „ König des Gemüses “, der Anbau wird mitunter großflächig betrieben. An sich ist die Pflanze genügsam, sie hat es aber gerne feucht.

US-Behörde bestätigte Studien

Zum aktuellen Hype passt, dass die oberste US-Gesundheitsbehörde „Center for Disease Control and Prevention“ (CDC) vor einigen Monaten die Brunnenkresse als gesündestes Gemüse einstufte. Damit bestätigte man die Ergebnisse einer früheren Studie, in der die Nährstoffdichte zahlreicher Obst- und Gemüsesorten bewertet worden waren. Als Basis dienten 17 Nährstoffe, die in starkem Zusammenhang mit Krankheitsrisiken stehen. Gemüse und Obst wurden mit einem Punktesystem bewertet.

An der Spitze landeten aber nicht bekannte Nährstoffbomben wie etwa Spinat, Kohl oder Orangen. Die unscheinbare Brunnenkresse erreichte als einzige die Höchstzahl von 100 Punkten. Die tiefgrünen Blätter enthalten unter anderem viel Vitamin C, aber auch andere Vitamine wie A, K, E oder Folsäure. Geschmacklich machen sich die auch antibakteriell wirkenden, eher scharfen Senföle bemerkbar.