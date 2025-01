Gesund essen trotz Zeitmangel: Expertentipps für den Büroalltag

Das Frühstück bekommt viel zu wenig Stellenwert. Oft auch, weil abends zu viel gegessen wird und man das Frühstück dann bewusst auslässt. Davon rate ich ab, denn so sinkt am Vormittag die Energiekurve ab. Dann, wenn wir die Energie brauchen.

Ja. 50 Prozent sollen Gemüse und Obst sein, 25 Prozent Kartoffeln und Getreide. Und 25 Prozent Protein. Beim schnellen Weckerl mit Wurst hat man das aber garantiert nicht. Auch das Croissant und der Kaffee to go sind nicht das Wahre, weil da eigentlich keine Nährstoffe drin sind.

Ich finde nicht, denn man könnte schon überall etwas Gutes finden. Fertige Salate aus dem Supermarkt oder gute Suppen, die gibt es oft von regionalen Anbietern. Eventuell aufgewertet mit Mikrogrün, also Kresse oder anderen frischen Kräutern. Ich sehe aktuell auch Bowls als gute Alternative, die gibt’s in Bowl-Bars oder im Supermarkt. Da ist viel drin: Gemüse, Obst, Sesam, Alge, Lachs, Huhn, Tofu, Reis.

Was würden Sie in der Kantine nie essen?

Wer fit in den Nachmittag gehen will, muss aufs Schnitzel zu Mittag verzichten. Denn nach so einer Mahlzeit ist man erst einmal fertig, braucht mindestens eine Stunde, um sich davon zu erholen. Durch das Fett ist die Verdauungsarbeit so intensiv, dass das Gehirn keine Leistung mehr bringen kann. Ich würde auch Nudeln vermeiden, weil sie müde machen und so schwierig am Punkt zu kochen sind.

Sie raten zu einem guten Pausenmanagement. Was heißt das?

Dass man sich Zeit nimmt. ’Ich geh schnell was Essen’ – diese Floskel sollten wir streichen. Eine gute Pause gibt Energie. Dazu muss man machen, was einem guttut. Manche müssen sich zurückziehen, andere eine Runde spazieren gehen, andere wollen reden.

Ein Shake statt einer Mahlzeit – ist das sinnvoll?

Ich bin nicht so der Fan davon, aber wenn es Shakes mit den richtigen Nährstoffen sind und sie als Kur angewendet werden, kann das schon sinnvoll sein. Beim Supplementieren muss man aber generell aufpassen. Wer Nahrungsergänzer wahllos einwirft, kann viel falsch machen. Oder diese Nahrungsergänzer sind nur ein teurer Durchläufer, der gar nichts bringt.