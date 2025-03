Michael Musalek: Frühlingsgefühle - eine Illusion?

Nur noch wenige Tage, dann ist er da, der Frühling – zumindest kalendarisch. Eine Jahreszeit, die mit vielen einprägsamen Bildern und Vorstellungen verbunden ist: mit Licht und Liebe. Mit Hoffnung und Aufbruch. Mit Leichtigkeit und Freiheit. Die Natur beginnt ebenfalls aufzublühen.

Das ist gut und schön – aber nur eine Seite der Medaille. Denn im gleichen Maße wie gesunde Menschen diese Jahreszeit als Phase des Durchstartens empfinden, erleben das andere anders. Das Frühjahr ist eine Zeit des Wandels und des Übergangs – und Übergangszeiten werden gerade von psychisch instabilen Menschen, etwa mit depressiven Verstimmungen oder Depressionen, eher schlecht ausgehalten. Eine sensible Phase. Denn auch wenn das „Alte“, also der Winter, nicht ideal war, so stand er immerhin für eine gewisse Stabilität. Für Rückzug, Ruhe, Routine. Der Frühling hingegen bringt Veränderung – und diese bedeutet immer eine hohe Anpassungsleistung, die nicht jedem gelingt. Außerdem wären da noch unterschiedliche Erwartungshaltungen, die mit dieser Zeit verknüpft werden: endlich abnehmen, endlich wieder raus, endlich verlieben!

Das fühlen manche Menschen als nonverbalen Druck, etwas unbedingt verändern zu müssen, was sie im Moment vielleicht gar nicht verändern können. Gerade, was das Verlieben betrifft: eine Vorstellung, die medial und durch die Inszenierungen der Popkultur besonders deutlich und verstärkt wird. Das Prinzip „Love Is in the Air“ wird uns nahezu nonstop aufgedrängt. Die berühmten Frühlingsgefühle, die Schmetterlinge im Bauch. Doch nein: Das funktioniert nicht per Knopfdruck. Sich zu verlieben ist nichts, das machbar ist. Umso größer dann die Enttäuschung, wenn wieder einmal nichts passiert.