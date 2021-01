Britische Corona-Variante: Erste Verdachtsfälle großteils bestätigt

Um aus diesen Analysen ein halbwegs belastbares Bild der Verbreitung über Österreich hinweg oder in einzelnen Regionen zu zeichnen, sei die Datenlage noch zu dünn, betonte Bergthaler, da es sich hier um "vorausgewählte Verdachtsfälle" handelt. Es brauche nun etwa einigermaßen repräsentative Stichproben. So plane man etwa alle an einem Tag in einer Teststraße positiv getesteten Proben auch auf die Mutationen zu screenen. Mit solchen Zugängen lasse sich voraussichtlich ein tragfähigeres Verteilungsmuster erstellen.

Laut Gesundheitsministerium werden in Österreich Sequenzierungen seit April durchgeführt, um derartige Veränderungen durch Mutationen festzustellen. Nach dem Wissenschaftsbericht zu B.1.1.7 am 21. Dezember hat Österreich die aufwendigen Sequenzierungen massiv verstärkt. Ende Dezember konnten definitiv bei fünf Fällen erstmals festgestellt werden, dass viermal die britische Variante und einmal die südafrikanische Variante in Österreich vorliegt. Insgesamt wurden bisher über 1.900 Vollsequenzierungen durchgeführt.