Besser als BMI: Wie man Fettleibigkeit bei Kindern messen kann

Eine kürzlich präsentierte Studie des Wiener Wirtschaftskreises zeigt: In Wiener Volksschulen sind vier von zehn Kindern übergewichtig oder adipös. Österreichweit ist jeder dritte Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren fettleibig. Wie auch bei Erwachsenen haben stark übergewichtige Kinder und Jugendliche ein höheres Risiko für Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, des Stoffwechsels, des Muskel-Skelett-Apparats sowie für neurologische Erkrankungen. Umso wichtiger ist die frühe und genaue Erkennung von Übergewicht und Fettleibigkeit, um rechtzeitig Interventionen setzen zu können.

Häufig wird zur Einschätzung der Body Maß Index, kurz BMI, herangezogen. Er soll abschätzen, wie stark eine Person übergewichtig ist. Zur Berechnung wird das Körpergewicht in ein Verhältnis zur Größe gestellt. Der BMI ist der Quotient aus Körpergewicht und Körpergröße zum Quadrat (kg/m²). Ein BMI von 18,5 bis 24,9 gilt als Normalgewicht. Zwischen 25 und 29,9 gilt als Übergewicht, ab einem BMI von 30 spricht man von Adipositas (Fettleibigkeit).

Der BMI wird allerdings immer wieder kritisiert, da er einige Faktoren, etwa den Körperfettanteil, das Alter oder das Geschlecht einer Person nicht berücksichtigt. Sportler, die einen hohen Muskelanteil haben, haben etwa einen höheren BMI, da Muskeln schwerer sind als Fett und sie somit einen höheres Gewicht haben, das in die Berechnungsformel einfließt. Auch bei Kindern, die sich noch im Wachstum befinden, ist der BMI nicht immer geeignet. Die WHO gibt zwar eigene Tabellen für Kinder und nach Geschlecht an, dennoch lässt sich der Fettanteil und der Muskelanteil nicht im BMI abbilden.