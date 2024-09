Daten zu Blue Zones "totaler Müll": Der wahre Grund für ein langes Leben

"Die Daten über extrem lang lebende Menschen sind totaler Müll." Das sagt Wissenschafter Saul Justin Newman vom Zentrum für Längsschnittstudien des University College London. Er hat sich die Zahlen in den sogenannten Blue Zones genauer angesehen. Jene Regionen, in denen Menschen angeblich viel länger als der Durchschnitt leben.

Zudem sei der Lebenwandel nicht so vorbildlich wie oft angenommen: "Die japanische Regierung hat seit 1975 eine der größten Ernährungsumfragen der Welt durchgeführt. Von damals bis heute hatte Okinawa den schlechtesten Gesundheitszustand in Japan. Sie haben am wenigsten Gemüse gegessen; Sie waren extrem starke Trinker."

Grund für langes Leben: Reichtum

Der wahrscheinlichste Grund für ein langes Leben sei Studien zufolge wohl Reichtum, so Newman. "Reiche Menschen treiben viel Sport, haben weniger Stress und ernähren sich meist gut."

Das hat zuletzt auch eine US-Studie aus dem Jahr 2021 gezeigt. Zumindest in den USA wurde dieser Zusammenhang gefunden. Eine Kohortenstudie untersuchte die gemeinsamen Umwelt- und genetischen Merkmale sowie das Sterblichkeitsrisiko erwachsener Personen, Geschwister und Zwillinge, die an einer Längsschnittstudie teilnahmen. Details hier.

Newman hat gerade eine Untersuchung im Pre Print veröffentlicht, die zeigt, dass Daten von Ländern wie Thailand und Malawi, in denen scheinbar sehr alte Bewohner leben, äußerst fehlerhaft sind. "Selbst Nationalstaaten oder globale Organisationen sind weiterhin nicht in der Lage, Fehlerraten in menschlichen Altersdaten zu erkennen oder zu messen, was besorgniserregende Auswirkungen auf Epidemiologie, Demografie und Medizin hat."