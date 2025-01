Operation bei Blinddarmentzündung besser als Antibiotika

Im Sinne wachsender Bemühungen zur "Deeskalierung" medizinischer Handlungen ist seit einigen Jahren auch die Appendizitis ein diskutiertes Feld. "In der wissenschaftlichen Literatur hat die Förderung eines Managements der unkomplizierten Blinddarmentzündung ohne Operation zugenommen. Wir haben untersucht, ob eine Behandlung von Kindern mit einfacher Appendizitis per Antibiotika schlechter (oder eventuell besser; Anm.) als die Entfernung des Wurmfortsatzes ist, indem wir die Versagerraten für die beiden Therapieformen verglichen haben", schrieben Peter Shawn von der Abteilung für Chirurgie des Children's Mercy Krankenhauses in Kansas City (US-Bundesstaat Minnesota) und seine Co-Autoren aus den USA, Kanada, Finnland, Schweden und Singapur in ihrer wissenschaftlichen Arbeit.

936 Kinder zwischen fünf und 16 Jahren in Studie untersucht

Die Wissenschafter nahmen 936 Kinder zwischen fünf und 16 Jahren mit Verdacht auf eine Blinddarmentzündung (klinische Untersuchung, Bildgebung) ohne Komplikationen (keine Perforation des Darmes) in die Studie auf. Per Zufall wurden die jungen Patienten zur Hälfte einer von zwei Gruppen zugeteilt: Operation oder Antibiotika.