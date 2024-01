Bipolare Störung: Wenn Stimmungsschwankungen krankhaft werden

In der Spezialambulanz für Bipolare Störungen in Graz finden Betroffene Hilfe.

Wichtig ist nicht nur die individuelle medikamentöse Behandlung, sondern auch, dass die Betroffenen zu Experten ihrer eigenen Erkrankung ausgebildet werden.



Angehörige von psychisch Erkrankten können beim Verein HPE kostenfrei und auf Wunsch anonym Hilfe finden. Beratungsgespräche sind per Telefon, persönlich oder online möglich. Infos unter: www.hpe.at