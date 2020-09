Erfolgsmeldung für slowakischen Corona-Impfstoff: Mäuse bildeten Antikörper

Neun Impfstoffe gegen das Coronavirus sind bereits in der letzten Testphase, rund 140 Seren sind weltweit in Entwicklung. Am bekanntesten sind die Kandidaten der US-Firma Moderna und des deutsch-amerikanischen Konsortiums Biontech/Pfizer sowie von der Uni Oxford und AstraZeneca.

Sie sind am weitesten mit ihrer Studie vor einer möglichen Zulassung. Beide Firmen starteten Ende Juli die Phase-3-Studie mit je 30.000 Freiwilligen. Wobei AstraZeneca wegen der schweren Erkrankung einer Testperson seine Studie kürzlich stoppte: Bis Jahresende soll es Klarheit über die Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffes geben.

Im Schatten der Großen gibt es auch Hoffnungs-Meldungen weniger prominenter Impfstoff-Entwickler wie von Axon Neuroscience SE: So gab das slowakische Unternehmen bekannt, dass der neue Peptid-Impfstoff ACvac1 einen hohen Titer an Antikörpern bei geimpften Mäusen produzierte.

Die erzeugten Antikörper neutralisierten das lebende Sars-CoV-2-Virus vollständig. Zudem sollen bei den geimpften Mäusen keine Anzeichen von unbeabsichtigten Wirkungen oder unerwünschten Reaktionen beobachtet worden sein.

Die Antikörper zielten selektiv auf einen empfindlichen Teil des Spike-Proteins ab, der es dem Virus ermöglicht, die Zellen zu infizieren und sich zu replizieren. Weiters konnten die Antikörper das lebende Sars-CoV-2-Virus effizient neutralisieren. Das Blut von kürzlich geimpften Mäusen konnte bei In-vitro-Tests die Zellinfektion verhindern.