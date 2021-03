Auch Pfizer beginnt mit Impfstoff-Testung an Kindern

Die ersten Studien-Teilnehmerinnen sind neunjährige Mädchen - ein Zwillingspaar. Sie wurden am Mittwoch in der Duke University in North Carolina mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer immunisiert. Bisher ist der Impfstoff nur für Personen über 16 Jahren zugelassen.

Auch Kinder mit erhöhtem Risiko

Man erwarte die Ergebnisse im ersten Halbjahr und hoffe, so Biontech/Pfizer-Sprecherin Sharon Castillo, dass man bereits kommendes Jahr auch jüngere Kinder impfen könne.

Erst kürzlich hatte Moderna Details zu einer ähnlichen Studie veröffentlicht: 6.750 Kinder im Alter von sechs Monaten bis maximal elf Jahren werden in den USA und Kanada den Impfstoff erhalten. Vergangenen Monat hatte Astra Zeneca damit begonnen, im Alter ab sechs Monaten zu testen.

In Österreich gibt es 1,7 Millionen unter 18-Jährige. "Wenn wir eine Herdenimmunität und damit einen Gesamtschutz für die Bevölkerung erreichen wollen, können wir diese Gruppe nicht einfach außer Acht lassen", sagte der Kinderarzt Karl Zwiauer, Mitglied des Nationalen Impfgremiums, im Gespräch mit dem KURIER. Außerdem gebe es laut Kinderinfektiologe Volker Strenger auch Kinder mit erhöhtem Risiko, die geschützt werden müssen.