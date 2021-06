Wird Corona eine Berufskrankheit?

Zur Untermauerung der AK-Forderungen verwies er auf einen Fall, der derzeit von der Kammer unterstützt wird: Ein Angestellter in einem Wiener Unternehmen hat sich offenbar bei der Berufsaufübung angesteckt. Obwohl später sogar eine ganze Abteilung unter Quarantäne gestellt wurde, hat die AUVA "trotz dieses eigentlich eindeutigen und zwingenden Zusammenhangs" die Anerkennung als Berufskrankheit abgelehnt. In diesem Fall komme noch die Besonderheit dazu, dass die Mitarbeiter der Einrichtung seitens der Leitung dazu angehalten worden seien, im Fragebogen der Unfallversicherung ein Infektionsgeschehen zu verneinen, so Panhölzl.

Er verwies auch auf Daten aus Deutschland: Während dort rund 80.000 Corona-Fälle entweder als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall anerkannt wurden, waren es in Österreich alleine für die Registerbetriebe nur etwa 1.300. Orientiert man sich an den deutschen Zahlen, hätten in Österreich hochgerechnet rund 8.000 Fälle anerkannt werden müssen.