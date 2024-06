Gerücht aus dem Internet: Krebsgefahr durch Aperol Spritz?

Ein erfrischender Aperol Spritz an einem lauen Sommerabend - für manche geht's gar nicht besser. In sozialen Netzwerken wird an mancher Stelle behauptet, die Farbstoffe des Aperitifs seien extrem giftig und krebserregend. Die deutsche Presseagentur DPA hat am Freitag einen Faktencheck veröffentlicht, wie gesundheitsschädlich Aperol wirklich ist - oder eben nicht.

Die Behauptung:

Wegen der stark krebserregenden Farbstoffe sollte Aperol Spritz gar nicht konsumiert werden.

Die Bewertung: Das ist irreführend.

Die Fakten: Aperol ist eine Marke der Campari-Gruppe. Der italienische Likör wird gern als Aperitif oder in Cocktails verwendet. Als Aperol Spritz wird eine Mischung mit Prosecco und Mineralwasser bezeichnet. Discounter bieten vielfach Aperol ähnelnde Eigenmarken an.