Mehr als nur eine Ader: Warum die Aorta nun als eigenes Organ gilt

Wesentlich für Bluttransport verantwortlich

Die Aorta ist für den Transport von sauerstoffreichem Blut aus dem Herzen in den Rest des Körpers verantwortlich. In den letzten Jahren wurde immer deutlicher, dass sie auch eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Blutdrucks und der Blutflussgeschwindigkeit spielt. Darüber hinaus ist sie an der Produktion bestimmter Hormone beteiligt und hat eine eigene Schicht glatter Muskelzellen, die zur Aufrechterhaltung ihrer Struktur und Funktion beitragen.

Durch die neuen Richtlinien ändern sich zukünftig auch die Aufteilung der medizinischen Fachbereiche als auch die Versorgung der Patientinnen und Patienten. Bisher ist es üblich, dass Erkrankungen der Aorta je nach Art und Lage entweder in der Herzchirurgie oder in der Gefäßchirurgie behandelt werden. "Die neuen Leitlinien empfehlen klar die Versorgung der Aorta in einem eigenen Fachgebiet zu bündeln, natürlich in enger Abstimmung mit anderen Fachbereichen", wird Cerny in einer Aussendung des Universitätsklinikums Freiburg zitiert.