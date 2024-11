Deutlicher Anstieg von Autoimmunerkrankungen

Immer mehr Menschen leiden chronisch an Autoimmunerkrankungen. In Deutschland hat ihre Häufigkeit laut Abrechnungsdaten der Ärzte mit Kassenvertrag zwischen den Jahren 2012 und 2022 um 22 Prozent zugenommen. Das geht aus einer ersten umfassenden Analyse mit jeweils rund 70 Millionen Versicherten zu Krankheiten wie Rheuma, Psoriasis, Colitis ulcerosa etc. hervor.

"Bei einer Autoimmunerkrankung handelt es sich um eine chronisch-entzündliche Erkrankung, bei der das Immunsystem körpereigene Zellen und Gewebe angreift. Bekannt sind bis zu 80 verschiedene Autoimmunerkrankungen (...)", schrieben die Autoren des neuen Berichts vom Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung der deutschen Krankenkassen (DOI: 10.20364/VA-24.05).