Alzheimer: Neues Medikament gibt Hoffnung

Die Ergebnisse der Pharmafirma Biogen lassen aufhorchen: In einer Studie konnten positive Effekte eines Medikaments auf den kognitiven Verfall bei Alzheimer nachgewiesen werden. Dabei sah die Behandlung mit dem Wirkstoff BAN2401 anfangs nicht vielversprechend aus: In ersten Tests über einen Zeitraum von zwölf Monaten schnitt er nicht besser ab als das Placebo in der Kontrollgruppe. Nach 18 Monaten zeigen die Daten der Phase-2-Studie allerdings einen signifikanten Effekt sowohl auf die Kognition als auch auf die toxischen Ablagerungen im Gehirn, die für Alzheimer verantwortlich gemacht werden. Dies galt für die höchste von fünf getesteten Dosen in der Behandlung, wie Biogen und sein Partner Eisai, ein japanischer Arzneimittelhersteller, bekanntgaben.

Ablagerungen wurden weniger

Dies ist wirklich die erste große Studie, in der Reduktion von Plaque mit einer Abnahme des kognitiven Verfalls korrelierte, sagte Lynn Kramer von Eisai. „Und das ist eine sehr wichtige Korrelation.“ Nicht klar ist allerdings, wie signifikant dieser Effekt war. Detaillierte Daten sollen demnächst präsentiert werden. Die beiden Unternehmen planen, mit den Aufsichtsbehörden in den USA und Europa eine groß angelegte Studie zu entwickeln, mithilfe derer der Wirkstoff zum Verkauf zugelassen werden könnte.