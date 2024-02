Warum leiden Allergiker oft ihr ganzes Leben lang?

Ob ein "simpler" Heuschnupfen, allergisches Asthma oder eine Nahrungsmittelallergie, die ursächlichen Mechanismen sind immer gleich: Bestimmte Immunzellen, B-Zellen, entwickeln sich zu sogenannten Plasmazellen. Letztere produzieren sogenannte IgE-Antikörper , die wiederum an Mastzellen und an dem jeweiligen Allergen binden. Die Mastzellen reagieren daraufhin mit der massenhaften Freisetzung von Entzündungsbotenstoffen , besonders das in ihnen gespeicherte Histamin. Das verursacht im Akutfall jene Entzündungsreaktionen, welche die Symptome auslösen.

Miyo Ota von der Icahn School of Medicine (San Diego/Kalifornien) und ihre Co-Autoren haben in ihrer Studie, die jetzt in Science Translational Medicine erschienen ist, die Immunreaktion von 58 Kindern mit Erdnuss-Allergie und von 13 Kindern ohne eine solche Erkrankung detailliert untersucht. "Sie fanden, dass die an der Allergie leidenden Kinder große Mengen ganz spezieller B-Lymphozyten aufwiesen, sogenannte Typ-2-polarisierte B-Gedächtniszellen. Diese B-Zellen produzieren (an der Oberfläche; Anm.) stark mutierte Rezeptoren, die besonders gut das Erdnuss-Allergen Ara h 2 erkennen und schnell auf die Produktion von IgE-Antikörpern umschalten können. Das deutet darauf hin, dass diese Zellen die lange Dauer von Erdnuss-Allergien erklären", stellte die wissenschaftliche Zeitschrift fest.

"Wir schlagen vor, dass (...) B-Gedächtniszellen an der Aufrechterhaltung von Nahrungsmittelallergien beteiligt sind, indem sie Vorläuferzellen zu den Krankheits-auslösenden IgE-Plasmazellen darstellen", schrieben die Wissenschafter in ihrer Zusammenfassung.

Joshua Koenig vom Allergie-Forschungsinstitut der Mc Maser Universität in Hamilton in der kanadischen Provinz Ontario und seine Co-Autoren, darunter auch Wissenschafter des auf Allergiemedikamente spezialisierten Pharmakonzerns Alk-Abello (Dänemark) haben in einer zweiten, ebenfalls jetzt in Science Translational Medicine publizierten wissenschaftlichen Arbeit, den Beweis geliefert, dass die Typ-2-polarisierten B-Gedächtniszellen auch eine entscheidende Rolle bei weiteren allergischen Erkrankungen spielen. Sie untersuchten das Immungedächtnis von sechs Erwachsenen mit Birkenpollenallergie, von vier Personen mit Staubmilben als Auslöser von Heuschnupfen, Asthma & Co., von fünf Nicht-Allergikern und von Probanden mit Erdnussallergie. Die Allergiker wiesen auch in diesen Untersuchungen große Mengen der Allergie-Gedächtniszellen auf.