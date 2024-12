Allergischer Schnupfen könnte auf veränderte Nasenflora zurückgehen

Wegen des fortschreitenden Klimawandels erleben Allergiegeplagte inzwischen auch während der Wintermonate keine Verschnaufpause mehr. Derzeit kann laut Fachleuten etwa die Blüte der Purpur-Erle Beschwerden auslösen.

Besonders verbreitet ist der allergische Schnupfen (auch allergische Rhinitis), eine allergisch bedingte Entzündung der Nasenschleimhaut, die sich in Niesen, Juckreiz, einer rinnenden oder auch verstopfen Nase äußern kann. Allergischer Schnupfen steht mit Asthma in Zusammenhang. Insofern, als dass viele Asthmatikerinnen und Asthmatiker auch an allergischem Schnupfen leiden – und umgekehrt.