"Allergie-Impfungen" können trotz Covid-Impfung weitergeführt werden

Aber auch im Hinblick auf die Frage, ob eine laufende allergenspezifische Immuntherapie zur Behandlung von Heuschnupfen oder allergischem Asthma weitergeführt werden kann, gibt es von Expertenseite grünes Licht: "Eine solche Therapie muss wegen einer Covid-19-Impfung nicht beendet werden. Allergien sind also sicher keine Ausrede dafür, sich nicht gegen COVID-19 impfen zu lassen", sagt Wantke.

"Viele Patienten haben Sorge", so Wantke, "dass die Covid-19-Impfung und die allergenspezifische Immuntherapie einander ausschließen". Dies sei aber nicht der Fall: "Unter einer laufenden spezifischen Immuntherapie kann man problemlos eine Corona-Impfung durchführen."

Abhärtung des Immunsystems

Bei der AIT wird das Immunsystem durch eine Art Allergie-Impfung mit dem unverträglichen Stoff, dem Allergen, für zukünftige Kontakte abgehärtet, um so in Zukunft allergische Reaktionen zu verhindern. Der Unterschied der beiden zur Verfügung stehenden Therapieformen, subkutan (unter die Haut) oder sublingual (unter die Zungen), liegt primär in der Anwendungform.

Bei der subkutanen Immuntherapie wird das Allergen mittels Injektion in das subkutane Fettgewebe injiziert. Bei der sublingualen Immuntherapie wird das Allergen über Tropfen- oder Schmelztabletten, die unter die Zunge geträufelt bzw. gelegt werden, verabreicht.

Während der wöchentlichen Aufdosierungsphase ist ein Abstand von fünf Tagen zur Corona-Impfung zu empfehlen, bei der Erhaltungsdosis zwei Wochen, sagt Wantke. Bei der sublingualen Therapie empfiehlt der Experte, drei Tage vor und nach der Covid-19-Impfung keine Tropfen oder Tabletten einzunehmen.

Um Arztbesuche in der Pandemiezeit zu minimieren, bietet sich die Verwendung von sublingualen Hochdosispräparaten an, soweit sie verfügbar sind, erklärt Wantke: "Wichtig ist es für die Patienten, zu wissen, dass die Immuntherapie bei Allergien kein Hinderungsgrund für eine Corona-Impfung ist."