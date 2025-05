Brunner: Im Zusammenhang mit der Entwicklung, dass Frauen sich im Alkoholkonsum mehr und mehr den Männern angleichen, spricht man von einer paradoxen Emanzipation. Es geht damit einher, dass Frauen heute eigenständiger und finanziell unabhängiger sind und sich auch im Trinkverhalten Männern anpassen. Allerdings haben immer noch doppelt so viele Männer einen problematischen Alkoholkonsum.

Walter-Philipp: Was wir beobachten, ist, dass Frauen sich früher Hilfe suchen. Dieses Muster zeigt sich zum Beispiel auch bei Vorsorgeuntersuchungen, die seltener und später von Männern in Anspruch genommen werden.

Wirkt Alkohol unterschiedlich auf die Geschlechter?

Brunner: Wir wissen heute, dass übermäßiger Alkoholkonsum bei Frauen den Östrogenstoffwechsel durcheinanderbringt, was unter anderem dazu führt, dass das Risiko für Osteoporose und Brustkrebs steigt.

Walter-Philipp: Frauen vertragen von ihrer körperlichen Konstitution her Alkohol weniger gut. Frauen haben tendenziell einen höheren Fettanteil und einen geringeren Wasseranteil im Körper als Männer. Was dazu führt, dass die Konzentration von Alkohol beim Konsum automatisch höher ist. Außerdem ist bei Frauen das Enzym, das für den Abbau von Alkohol in der Leber verantwortlich ist und damit für die Freisetzung von Substanzen, die wie ein Zellgift im Körper wirken, in geringerem Ausmaß vorhanden.

Was kann die Entstehung einer Sucht begünstigen?

Brunner: Es sind immer mehrere Faktoren, die ineinandergreifen. Bei Alkohol ist es relevant, zu schauen, was die Motive des Trinkens sind. Benutze ich Alkohol, um mich zu beruhigen, um depressive Stimmungen abzubauen, Probleme zu verdrängen, mich zu entspannen? Sobald Alkohol eine Funktion abseits des Genusses bekommt, geht es in eine missbräuchliche Richtung, die in eine Sucht münden kann. Im Grunde kann jeder eine Sucht entwickeln, wobei die Persönlichkeit eine Rolle spielt, wenngleich man von dem Konzept des Suchtcharakters abgekommen ist. Menschen, die beispielsweise ein starkes Stimulationsbedürfnis haben, können eher dazu neigen. Auch das Abhängigkeitspotenzial einer Substanz spielt eine Rolle – Alkohol hat ein recht hohes. Das Umfeld und die Kultur, in der man aufwächst, sind ebenso wesentlich.

Walter-Philipp: Nicht zuletzt spielen auch genetische Faktoren mit – und die Verfügbarkeit einer Substanz. Dieses multifaktorielle Geschehen versuchen wir in modernen Therapiekonzepten abzubilden. Man widmet sich dem suchtkranken Menschen auf sozialer, psychischer und medizinischer Ebene. Und die Behandlung soll sich immer nach dem individuellen Erkrankungsmuster richten.