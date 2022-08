Affenpocken: USA werden nationalen Gesundheitsnotstand ausrufen

US-Präsident Joe Biden plant, den Ausbruch der Affenpocken bereits am Donnerstag zu einem Notfall für die öffentliche Gesundheit zu erklären. Mit diesem Schritt soll nicht nur das Bewusstsein für das Virus geschärft werden, sondern auch zusätzliche Flexibilität und Mittel zur Bekämpfung der Ausbreitung freigesetzt werden.

Schnelles Handeln ohne umfassende Prüfung

Die Erklärung würde von Xavier Becerra, dem Sekretär für Gesundheit, kommen, sagten zwei Beamte der Washington Post. Der Gesundheitsminister plant eine zweite Erklärung, die Bundesbeamte ermächtigt, medizinische Gegenmaßnahmen, wie potenzielle Behandlungen und Impfstoffe, zu beschleunigen, ohne eine umfassende Prüfung durch die Bundesregierung zu durchlaufen. Dies würde auch eine größere Flexibilität bei der Ausweitung des derzeitigen Impfstoffangebots ermöglichen, sagten die Beamten.

Die Ankündigung der Regierung folgt den Entscheidungen von New York, Kalifornien und Illinois, die kürzlich den gesundheitlichen Notstand ausgerufen hatten. Die Weltgesundheitsorganisation hatte am 23. Juli die Affenpocken zu einem internationalen Gesundheitsnotfall erklärt und damit die höchste Warnstufe ausgerufen, nachdem Ausbrüche in etwa 70 Ländern bestätigt worden waren, in denen sich das Virus in der Vergangenheit nicht verbreitet hat.

Sowohl das Weiße Haus als auch das Gesundheitsministerium haben zunächst nicht auf den Bericht der Washington Post reagiert.