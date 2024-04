59-jährige Großmutter stellt neuen Weltrekord im Planken auf

Donna-Jean Wilde, eine ehemalige Lehrerin und zwölffache Großmutter, war laut eigenen Angaben immer schon sportlich und trainierte die Volleyball-Mannschaft an ihrer Schule. Vor zwölf Jahren habe sie mit dem Planken begonnen. Immer wieder hätten sie ihre Kinder herausgefordert, wer die Position länger halten kann, erzählte sie USA Today. Ihre Familie war es schließlich auch, die Wilde ermutigte, am Weltrekordversuch teilzunehmen.

Beim Planken (englisch für "Brett") stützt man sich auf die Unterarme, ansonsten haben nur die Zehen Kontakt mit dem Boden. Beine, Rücken und Hals werden in einer möglichst geraden Linie gehalten - eben wie ein Brett. Die Übung ist anstrengend, aktiviert aber so gut wie alle Muskelgruppen.

Ein Jahr lang trainierte sie mehrere Stunden pro Tag. Nicht einmal ein gebrochenes Handgelenk konnte sie stoppen. "Ich habe das etwa sechs oder acht Wochen lang gemacht, während ich meinen Gips trug“, erzählt sie. Sogar Alltagstätigkeiten führte sie beim Planken durch. "Ich fand heraus, dass ich meine Schulstunden währenddessen durchgehen, Passagen markieren und eMails lesen konnte. Ich hatte das Gefühl, trotz Gips trainieren zu können und mir gefiel das Gefühl dabei.“

Das Work-out kombinierte Wilde mit Laufeinheiten und Krafttraining. Auch mental habe sie sich vorbereitet, indem sie Motivationsbücher von Top-Athleten las.

"Die letzte Stunde war die schwierigste"

Der Weltrekordversuch fand am 24. März 2024 in ihrer ehemaligen Schule statt. Immer wieder seien neue Leute gekommen, um sie anzufeuern, sagt Wilde. Die Plank-Position hielt sie schließlich 4 Stunden, 30 Minuten und 11 Sekunden durch - so lange wie keine Frau vor ihr. Vor allem der Schluss sei hart gewesen: "Die letzte Stunde war wahrscheinlich die schwierigste Stunde. Es wurde langsam anstrengend. Ich war sehr aufgeregt und vielleicht auch ein bisschen emotional."

Den Weltrekord im Unterarmstütz der Männer hält der Tscheche Josef Šálek: Er plankte im Mai 2023 ganze 9 Stunden, 38 Minuten und 47 Sekunden.