2025: Zahnarztkosten, Selbstbehalte und Rezeptgebühren steigen

Aufregerthema Nummer Eins im Gesundheitswesen ist das mit 1. Jänner 2025 EU-weit in Kraft tretende Verbot des quecksilberhaltigen Amalgams für Zahnfüllungen . Einen einigermaßen adäquaten Ersatz, der komplett von der Krankenkasse gezahlt wird, wird es bei den knapp 2.800 Zahnärzten mit Kassenvertrag nicht mehr geben. Die Zahnärztekammer (ZÄK) lehnt das von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) forcierte Alkasit als Alternative ab, fordert höher dotierte Verträge und will nur materialtechnisch unterlegene Zahnzemente als Kassenleistung akzeptieren.

Patienten müssen privat zahlen

Besseres Füllungsmaterial als Zahnzement wird ab Jahresbeginn daher privat zu zahlen sein, mit Ausnahme Vorarlbergs, wo ein eigenes Abrechnungsübereinkommen gilt. Überall sonst wird man nach Einreichung bei der Kasse nur einen Bruchteil des Rechnungsbetrags - laut ÖGK 18,74 Euro bei einer einflächigen Füllung, was 80 Prozent des bisherigen Amalgamtarifs entspricht - zurückbekommen.

Allerdings gibt es Alternativen zum niedergelassenen Zahnarzt: In ihren 61 Zahngesundheitszentren bietet die ÖGK amalgamfreie Zahnfüllungen auch mit Alkasit auf Kassenkosten. Mit elf privaten Zahnambulatorien (neun in Wien, je eines im Burgenland und in Vorarlberg) wurden ebenfalls Vereinbarungen getroffen. Den Zahnärzten hat die ÖGK zudem Einzelverträge angeboten. Ob das in größerem Ausmaß angenommen wird, ist aber fraglich.

Rezeptgebühr steigt

Auch sonst wird wie jedes Jahr inflationsbedingt einiges teurer im Gesundheitsbereich: Die Rezeptgebühr steigt von bisher 7,10 auf 7,55 Euro, der Mindest-Kostenanteil für Heilbehelfe von 40,40 auf 43 Euro. Bei der Selbstversicherung in der Krankenversicherung beträgt die Beitragsgrundlage 2025 6.977,40 Euro, der Monatsbeitrag daher 526,79 Euro. Die begünstigte Selbstversicherung für Studierende kommt auf 73,48 Euro monatlich.

Mehr Anlaufstellen für ME/CFS-Patienten

Positive Neuigkeiten gibt es für die durch die Corona-Pandemie stark angewachsene Zahl an ME/CFS-Patienten und Patientinnen. Für sie sollen 2025 die ersten Anlaufstellen in Betrieb gehen. Fixiert wurde eine solche bisher erst für das Bundesland Salzburg, ein entsprechender Antrag ist im zuständigen Landtagsausschuss bereits im November beschlossen worden. Offen ist, wo diese Stelle angesiedelt wird. Auch weitere derartige Einrichtungen, die von Experten schon länger gefordert werden, sind in Aussicht. Gespräche dazu laufen dem Vernehmen nach etwa in Wien.