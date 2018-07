Genfer Forscher entdeckten Gen für Blindheit

Versuch an Taufliegen

Um zu bestätigen, dass Mark3 tatsächlich für die unterentwickelten Augen und somit für die Blindheit verantwortlich war, nahmen sie einen Versuch an Taufliegen (Drosophilae) vor. In Zusammenarbeit mit dem Baylor College of Medicine in Houston ( USA) veränderten sie das entsprechende Gen in den Drosophilae. In der Folge entwickelten sich die Augen der Fliegen nicht richtig und die Tiere waren blind.

Nun da die Mechanismen der Krankheit besser verstanden würden, könne man sich auf die Suche nach einer Therapie machen, schreibt die Uni Genf weiter. Mit einem schnellen und kostengünstigen Test könnten Verwandte nun wenigstens feststellen, ob sie Träger der Mutation seien.