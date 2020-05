Blind für die Bedürfnisse Blinder

Eine, die ihr Leben trotz Blindheit selbstständig meistert, ist Daniela Ostermann aus Parndorf. Die 46-Jährige bekam nach ihrer Geburt im Brutkasten zu viel Sauerstoff und erblindete dadurch vollständig. In ihrer Kindheit hat Integration, wie sie heutzutage eigentlich normal ist, noch nicht funktioniert. „Ich bin hier nie in den Kindergarten gegangen. Es hat immer geheißen, das sei zu gefährlich“, erinnert sich Ostermann. Volksschule, Hauptschule und Polytechnischen Lehrgang hat sie in Wien im BBI (Bundes-Blindenerziehungsinstitut) absolviert.

Ostermann arbeitet nicht nur Vollzeit – als Telefonistin in der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See, sondern führt auch ihren Haushalt fast im Alleingang: „Natürlich bin ich auf Hilfe angewiesen. Wer was anderes behauptet, macht sich was vor.“ Wobei kleine Hilfsmittel, von Markierungspunkten auf dem Herd über sprechende Uhren bis zum Farberkennungsgerät eine große Hilfe bedeuten. Derzeit macht sich die 46-Jährige mit dem IPhone vertraut: „Die Technik ist schon ein Wahnsinn. Es gibt sogar eine eigene App, mit der Blinde fotografieren können.“

30 Stunden im Monat steht ihr eine persönliche Assistentin zur Verfügung, allerdings: „Die Zeit geht komplett für organisatorische Dinge drauf, für Freizeitaktivitäten bleibt da nichts übrig.“